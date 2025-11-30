В Крыму и Севастополе девелоперы выручили 10 млрд рублей в октябре 2025 года

Валовая выручка от реализации объектов по Договорам долевого участия на Крымском полуострове в октябре 2025 года составила 10 млрд руб., что на 20% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» со ссылкой на данные Росреестра и аналитику платформы bnMAP сообщили в агентстве недвижимости Oazis Estate.

«Рынок держит обороты на уровне 8–12 млрд руб. ежемесячно. Несмотря на сезонные спады, тренд остается растущим, если сравнивать с предыдущими годами. Так, в октябре 2024 года валовая выручка от реализации объектов по ДДУ в Крыму и Севастополе составила 8,7 млрд руб., что на 47% больше, чем в октябре 2023 года. В 2025 году наблюдался высокий старт — девелоперы в январе выручили 7,5 млрд руб., затем наблюдались стабильные объемы в коридоре 8-10 млрд руб. Пикового значения для рынка продажи достигли в августе — 14,2 млрд руб. Осенью объемы реализации снова на уровне 10,5-12 млрд руб. Очевидно, что интерес к Крыму и Севастополю системно усиливается»,— прокомментировала CEO и основатель агентства курортной недвижимости Oazis Estate Ольга Изосина.

По информации эксперта, спрос концентрируется на студиях, однокомнатных квартирах и апартаментах площадью 25–45 кв. м, что соответствует инвестиционному формату.

Ольга Изосина добавила, что ипотека используется, но скорее, как дополнительный инструмент для части инвесторов. Ключевым драйвером рынка в 2025 году являются беспроцентные рассрочки от застройщиков сроком до 2—3 лет. «Но у рассрочек есть нюанс: даже при нулевых процентах размер ежемесячного платежа остается высоким, поэтому воспользоваться этим инструментом могут только покупатели с устойчивым доходом и крупным свободным кэшем. Поэтому для части клиентов рассрочка не является комфортным способом приобретения»,— констатирует Ольга Изосина.

Эксперт считает, что 2026 год может стать годом ипотечного спроса. Она допускает, что ожидаемое снижение ключевой ставки и удешевление кредитов приведут к выходу отложенного спроса. «Это даст рынку новый импульс: вырастет количество сделок с использованием заемных средств, увеличатся общие объемы продаж и, как следствие, продолжится рост цен. Для инвесторов это значит: входить в рынок Крыма выгоднее сейчас, пока цены еще не ушли выше, а конкуренция за ликвидные лоты только усиливается»,— уверена Ольга Изосина.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», за 2,5 года жилье в Крыму и Севастополе подорожало более чем на 70%,

Маргарита Синкевич