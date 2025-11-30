В Крыму и Севастополе жилье за год подорожало на 15%

В Крыму и Севастополе средняя стоимость жилья в октябре 2025 года достигла 238 тыс. руб. за кв. м, что на 15% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» со ссылкой на данные Росреестра и аналитику платформы bnMAP сообщила CEO и основатель агентства курортной недвижимости Oazis Estate Ольга Изосина.

По информации эксперта, в октябре 2024 года средняя стоимость квадратного метра жилья на полуострове составляла 208 тыс. руб. Это на 37% больше, чем в 2023 году.

«Если сравнить начало 2023 года, когда квадратный метр жилья в среднем стоил 168 тыс. руб., и лето 2025 года, когда этот показатель составил 287 тыс. руб., то мы увидим, что стоимость недвижимости на полуострове за 2,5 года выросла почти на 70% (без учета осенней корректировки). Объемы продаж стабильно высокие: рынок Крыма и Севастополя привлекает миллиарды ежемесячно»,— прокомментировала Ольга Изосина.

По словам эксперта, чтобы отделить реальные инвестиционные покупки от сделок «для жизни», важно смотреть не на весь полуостров, а отдельно на локации для жизни и на курортные локации у моря.

Так, в Севастополе средняя цена квадратного метра жилья в октябре 2025 года составила 218 тыс. руб., что 24,6% больше, чем годом ранее. По договорам долевого участия (ДДУ) заключено 102 сделки, что соответствует уровню октября прошлого года и на 27,5% превышает количество покупок, сделанных в октябре 2023 года. Доля ипотечных сделок по ДДУ в Севастополе за два года сократилась на 33% процентных пункта и составила 46%.

В Алуште средняя цена квадратного метра за год выросла на 36% процентов и достигла 383 тыс. руб. В октябре прошлого года этот показатель составлял 280 тыс. руб., что на 27% выше уровня октября 2023 года. Количество сделок по ДДУ в Алуште в октябре 2025 года почти удвоилось в сравнении с октябрем 2024 года (107 против 59). Доля ипотечных сделок осталась практически на прошлогоднем уровне (24% против 25%), а в сравнении с октябрем 2023 года сократилась на 15 процентных пунктов.

В Евпатории стоимость квадратного метра достигла 201 тыс. руб. (+3,5%). Количество сделок по ДДУв сравнении с октябрем 2024 года увеличилось на 37,8% и в 6,2 раза в сравнении с октябрем 2023 года — до 197 покупок. «В сентябре 2025 средняя цена квадратного метра в Евпатории по зарегистрированным сделкам была на уровне 250 тыс. руб. и снизилась по причине выхода на рынок нескольких проектов в эконом-классе»,— уточнила Ольга Изосина. Доля ипотечных сделок за год выросла с 39 до 44%.

В Саках квадратный метр недвижимости стоит 250 тыс. руб. (+8,4%), в Симферополе – 159 тыс. руб. (+4,6%).

«Ипотека занимает высокую долю продаж в локациях, где квартиры покупают для жизни, в частности в Симферополе и Севастополе. В курортных локациях доля ипотеки ниже и основной объем продаж формируют покупатели с живыми деньгами»,— отметила Ольга Изосина.

Маргарита Синкевич