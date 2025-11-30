Над Крымом сбили беспилотник ВСУ

В воскресенье 30 ноября, в период с 12.00 до 16.00 средства ПВО сбили над территорией Крыма один украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, в вышеуказанный период средствами ПВО также перехвачено и уничтожено пять украинских БПЛА. В том числе, два дрона – над территорий Курской области, по одному – над Белгородчиной и Татарстаном.

Как сообщал «Ъ-Кубань», 30 ноября в период с 8.00 до 12.00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских БПЛА самолетного типа над Краснодарским краем, еще четыре – в небе над Крымом.

Андрей Николаев