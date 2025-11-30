Средства ПВО уничтожили над Краснодарским краем и Крымом девять БПЛА

В воскресенье 30 ноября, в период с 8.00 до 12.00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских БПЛА самолетного типа над Краснодарским краем, еще четыре дрона были уничтожены в небе над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.

Еще один БПЛА был уничтожен над территорией Республики Татарстан.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», ночью 30 ноября дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Краснодарского края семь украинских БПЛА самолетного типа, еще шесть дронов были ликвидированы над акваторией Черного моря.

Андрей Николаев