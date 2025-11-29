Африканский союз приостановил членство Гвинеи-Бисау после военного переворота в стране. Совет мира и безопасности союза принял резолюцию 28 ноября, передает Associated Press.

В резолюции указано, что Африканский союз подтверждает свою «нулевую терпимость к неконституционной смене правительства». Организация решила немедленно отстранить Гвинею-Бисау от участия во всех мероприятиях союза, его органов и институтов до тех пор, пока там не будет восстановлен конституционный порядок.

23 ноября в Гвинее-Бисау прошли президентские выборы. Результаты избирком должен был объявить 27 ноября, однако о своей победе досрочно заявили действующий президент Умару Сисоку Эмбало и лидер оппозиции Фернанду Диаш.

Военнослужащие в Гвинее-Бисау заявили 26 ноября, что полностью захватили контроль над страной. В тот же день в президентском дворце задержали Умару Сисоку Эмбало. В пятницу он был эвакуирован в Дакар по поручению президента Сенегала.

