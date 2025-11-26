Военнослужащие в Гвинее-Бисау объявили о полном контроле над страной

Военнослужащие в Гвинее-Бисау, совершившие государственный переворот, заявили о полном контроле над страной. Такое объявление зачитали в штабе армии в столице Бисау, сообщил корреспондент AFP. Там же отметили, что избирательный процесс парламентских выборов в стране приостановлен, а все границы закрыты.

Представители посольства России в Гвинее-Бисау сообщили «РИА Новости», что вооруженные люди в форме захватили здание Центральной избирательной комиссии. Что стало с президентом страны Умару Сиссоку Эмбало, которого задержали сегодня в президентском дворце, пока неизвестно. По этому поводу поступают «противоречивые сведения из разных источников», отметили в диппредставительстве.

23 ноября в стране начались парламентские выборы. В них участвовали всего 12 кандидатов. У лидера оппозиции Домингуша Симойнша возможности баллотироваться не было.

Избирком должен был объявить официальные результаты 28 ноября, однако действующий глава государства Умару Сисоку Эмбало уже заявил о своей победе. После этого агентства AFP и Reuters сообщали о стрельбе в окрестностях президентского дворца и вблизи здания национальной избирательной комиссии. О госперевороте в Гвинее-Бисау сообщил сам Умару Сиссоку Эмбало изданию Jeune Afrique.