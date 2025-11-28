Свергнутого президента Гвинеи-Бисау эвакуировали в Сенегал

Бывший президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало доставлен в Дакар после военного переворота в стране. Об этом сообщил сенегальский информационный портал Seneweb.

«Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало был эвакуирован и репатриирован в Дакар в четверг вечером после резкого ухудшения ситуации с безопасностью в Бисау», — заявил министр африканской интеграции Сенегала Шейх Нианг.

Операцию провели по указанию президента Бассиру Диомае Диахара Файе. В Дакаре также подтвердили готовность сотрудничать с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) для «восстановления конституционного порядка».

26 ноября Умаро Сиссоко Эмбало был задержан в своей резиденции военными, которые взяли власть под свой контроль после его досрочного заявления о победе на выборах. Новые власти приостановили избирательный процесс, итоги которого должны были подвести 28 ноября.