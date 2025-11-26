Глава Гвинеи-Бисау Эмбало сообщил о госперевороте и своем задержании во дворце
Глава Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало был задержан в президентском дворце после того, как объявил о своей победе на президентских выборах. Об этом он сообщил изданию Jeune Afrique, назвав случившееся государственным переворотом.
Умару Сиссоку Эмбало
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Как пишет Jeune Afrique, вместе с главой государства были задержаны начальник Генштаба вооруженных сил генерал Бьяге На Нтан, его заместитель Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде.
23 ноября в Гвинее-Бисау прошли президентские и парламентские выборы. В выборах участвовали 12 кандидатов, включая действующего главу государства. Как передавала радиостанция Capital FM, уже на следующий день и за несколько дней до официального опубликования итогов голосования независимый кандидат Фернанду Диаш объявил о своей победе. Штаб действующего президента тем временем провозгласил победителем Умару Сиссоку Эмбало. После СМИ начали сообщать о стрельбе в окрестностях президентского дворца и вблизи здания национальной избирательной комиссии.
О визите Умару Сиссоку Эмбало в Москву — в репортаже специального корреспондента “Ъ” Андрея Колесникова «У России два союзника — Гвинея и Бисау».
Все перевороты XXI века
Как свергали лидеров государств в разных странах мира