На Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар после падения обломков БПЛА

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) утром 29 ноября произошел пожар, возникший после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным штаба, фрагменты дрона повредили часть технического оборудования. Изначальная площадь возгорания составляла около 100 кв. м, резервуары НПЗ не пострадали. Персонал эвакуировали в убежище, пострадавших нет.

К 6:46 пожар локализовали на площади 250 кв. м. В тушении участвовали 65 человек и 21 единица техники.

Кроме того, обломки БПЛА вызвали возгорание на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия в поселке Афипский. Пожар на площади 50 кв. м был оперативно ликвидирован, пострадавших также нет.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что силы ПВО в ночь на 29 ноября перехватили и уничтожили 11 беспилотников над Краснодарским краем.

Анна Гречко