Пожар на Афипском НПЗ ликвидировали после атаки БПЛА

Спасатели МЧС потушили пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, возникший в результате атаки беспилотников в ночь на 29 ноября. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Открытое горение ликвидировали в 11:37. Фрагменты дронов повредили часть технического оборудования на территории предприятия. Первоначальная площадь возгорания составила около 100 кв. м, к 6:46 пламя локализовали на территории 250 кв. м.

В тушении участвовали 65 человек и 21 единица техники. Резервуары завода не пострадали. Сотрудников эвакуировали в укрытие, жертв нет.

Обломки беспилотников также вызвали возгорание на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия в поселке Афипский. Пламя на площади 50 кв. м оперативно потушили, пострадавших нет.

Как писал «Ъ-Кубань», силы ПВО в ночь на 29 ноября перехватили и уничтожили 11 беспилотников над Краснодарским краем. Всего было уничтожено 103 БПЛА.

Анна Гречко