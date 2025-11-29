В аэропорту Краснодара сняли запрет на прием и выпуск воздушных судов
В Краснодаре возобновлена работа аэропорта, где утром 29 ноября были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. О снятии мер сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»
В пресс-службе воздушной гавани отметили, что авиакомпании самостоятельно уведомят пассажиров о всех изменениях в расписании.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 29 ноября дежурные расчеты ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Краснодарского края. Всего за ночь было уничтожено 103 БПЛА,