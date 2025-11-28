Главные новости за 28 ноября. Кавказ

С начала 2025 года общий объем оборота розничной торговли в Ставропольском крае превысил 728 млрд руб., что превышает показатель прошлого года на 4%. Так, 91% торгового оборота сформировали предприятия и индивидуальные предприниматели, работающие вне рынка.

Годовая инфляция в Дагестане в октябре 2025 года замедлилась до 7,71%, что соответствует общероссийскому уровню. По данным Росстата, цены в регионе за месяц выросли на 0,57% по сравнению с сентябрем.

На 23-й сессии Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» VII созыва Саид Маматханов избран главой Кизилюрта. До избрания господин Маматханов исполнял полномочия главы города.

Власти Кисловодска компенсировали гражданам 112 млн руб. за ЖКХ в 2025 году. Свыше 8 тыс. жителей города получили государственную поддержку при оплате жилищно-коммунальных услуг.

В Дагестане построят три мусоросортировочных комплекса мощностью 950 тыс. т, а также полигоны для размещения отходов мощностью 570 тыс. т в год. Объекты разместят в Хасавюртовском, Дербентском и Карабудахкентском районах.

Дагестан и Ингушетия остались лидерами по частоте страховых случаев ОСАГО. Республика Ингушетия вновь заняла первое место по частоте страховых случаев по ОСАГО за период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года, показав рост этого показателя до 10,5%.