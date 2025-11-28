Оборот розничной торговли на Ставрополье превысил 728 млрд рублей с ростом 4%

С начала 2025 года общий объем оборота розничной торговли в Ставропольском крае превысил 728 млрд руб., что превышает показатель прошлого года на четыре процента, подсчитали в Северо-Кавказстате.

91% торгового оборота сформировали предприятия и индивидуальные предприниматели, работающие вне рынка, тогда как розничные рынки и ярмарки обеспечили лишь около девяти процентов. В структуре розничной торговли больше половины — свыше 54% — приходится на непродовольственные товары, тогда как доля пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составляет более 45%. Реализация продукции первой группы увеличилась на 2%, непродовольственной — почти на 6% по сравнению с прошлым годом.

За первые девять месяцев 2025 года оборот в сфере общественного питания составил более 51 млрд руб.й, что на 5% ниже показателя за аналогичный период 2024 года. При этом следует отметить, что в 2024 году наблюдался существенный рост оборота общепита, например, в Ставрополе он увеличился на 33% в первые пять месяцев. Однако усилия в 2025 году не позволили сохранить динамику роста — падение связано с различными экономическими факторами.

Основной рост торговли обеспечивают внерыночные формы торговли, демонстрирующие устойчивость и крупную долю в общем обороте. При этом товары непродовольственной группы показывают более высокие темпы роста, что говорит об активизации спроса на технические и хозяйственные товары среди населения региона. Статистика Северо-Кавказстата подтверждает стабильную тенденцию к росту оборота розничной торговли в крае на фоне снижения общественного питания, что может требовать дополнительного внимания со стороны бизнеса и органов управления региона для стимуляции данной сферы экспортноориентированной отрасли.

Ставропольский край сохраняет положительную динамику в ключевой отрасли торговли, что свидетельствует об адаптации потребителей и предпринимателей к экономическим вызовам 2025 года. Для поддержания роста и восстановления областного общественного питания может потребоваться комплексный подход, включая развитие инфраструктуры и снижение издержек для малого и среднего бизнеса.

Станислав Маслаков