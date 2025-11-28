В Дагестане построят три мусоросортировочных комплекса мощностью 950 тысяч тонн

В Дагестане состоялось подведение промежуточных итогов работы министерства природных ресурсов и экологии региона за 10 месяцев 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Так, в Дагестане провели 125 проверок экологического надзора. Главам муниципальных образований направили предостережения о нарушениях в сфере обращения с отходами. За отчетный период ликвидировали девять несанкционированных свалок и выявили 24 случая незаконной вырубки деревьев — материалы передали в МВД для установления виновных и принятия мер.

Кроме того, в Буйнакском районе создали государственный природный заказник «Истису-Кака», установили охранные зоны для природных парков «Верхний Гуниб» в Гунибском районе, «Хунзахский» в Хунзахском районе и «Ицари» в Дахадаевском районе. В республике также провели мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций во время весеннего половодья и паводков.

Уточняется, что продолжается строительство трех мусоросортировочных комплексов общей мощностью 950 тыс. т в год и трех полигонов для размещения отходов мощностью 570 тыс. т в год. Объекты разместят в Хасавюртовском, Дербентском и Карабудахкентском районах.

Константин Соловьев