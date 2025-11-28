Инфляция в Дагестане в октябре снизилась до 7,7%

Годовая инфляция в Дагестане в октябре 2025 года замедлилась до 7,71%, что соответствует общероссийскому уровню. По данным Росстата, цены в регионе за месяц выросли на 0,57% по сравнению с сентябрем, сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Дагестану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Основной рост в октябре наблюдался в сегменте продовольственных товаров — на 0,7% за месяц и 7,7% за год. Особенно подорожал сыр, цена на него выросла на 3,6% к сентябрю, что связано с высоким спросом и ограниченным предложением.

Непродовольственные товары также прибавили в цене — рост составил 0,45% за месяц и 5,8% за год. Стоимость услуг за октябрь почти не изменилась, но в годовом выражении она выросла на 10,4%, что существенно выше, чем инфляция по товарам. Существенное влияние на инфляцию оказал рост цен на моторное топливо — рост за месяц составил 1,3%, а за год — 18,7%. Как пояснил заместитель управляющего отделением Банка России по Дагестану Вадим Зайцев, высокая стоимость топлива связана с ремонтом ряда нефтеперерабатывающих предприятий, высокими оптовыми ценами и сезонным спросом из-за осенних полевых работ.

Сезонные колебания также сказались на стоимости услуг, где в октябре наблюдается рост, в основном за счет индексации курсов профессионального обучения и увеличения спроса на услуги автошкол в преддверии ужесточения требований к сдаче экзаменов. Чтобы снизить инфляцию до уровня 4–5% в 2026 году и стабилизировать ее далее, по мнению Вадима Зайцева, необходимо поддерживать высокие процентные ставки по депозитам и кредитам, что сдержит рост спроса и, соответственно, цен.

Ранее летом 2025 года рост цен на бензин в Дагестане вызвал ускорение инфляции до 8,2% в августе, по сравнению с 7,7% в октябре. Такая динамика иллюстрирует влияние энергетического сектора на общий уровень цен в регионе. Общий замедляющийся тренд инфляции в Дагестане сопровождается сохранением определенных локальных факторов давления на цены, в частности связанных с поставками продовольствия и топливом.

Станислав Маслаков