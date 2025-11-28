Власти Кисловодска компенсировали гражданам 112 млн рублей за ЖКХ в 2025 году

Свыше 8 тыс. жителей Кисловодска получили государственную поддержку при оплате жилищно-коммунальных услуг с начала 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

По информации ведомства, общий объем начисленных компенсаций превысил 112 млн руб. Помощь предоставляется различным категориям граждан, включая людей с инвалидностью.

Размер компенсации рассчитывается индивидуально в зависимости от состава семьи и условий проживания. При этом уровень доходов заявителей не влияет на получение поддержки.

Валентина Любашенко