Власти Кисловодска компенсировали гражданам 112 млн рублей за ЖКХ в 2025 году
Свыше 8 тыс. жителей Кисловодска получили государственную поддержку при оплате жилищно-коммунальных услуг с начала 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, общий объем начисленных компенсаций превысил 112 млн руб. Помощь предоставляется различным категориям граждан, включая людей с инвалидностью.
Размер компенсации рассчитывается индивидуально в зависимости от состава семьи и условий проживания. При этом уровень доходов заявителей не влияет на получение поддержки.