Дагестан и Ингушетия остались лидерами по частоте страховых случаев ОСАГО

Республика Ингушетия вновь заняла первое место по частоте страховых случаев по ОСАГО за период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года, показав рост этого показателя до 10,5%. Это на 2,6 процентных пункта выше, чем в прошлом году в тот же период. По данным Российского союза автостраховщиков, такой рост может быть связан с сочетанием рынков высокой дорожной активности и распространенными в регионе недобросовестными практиками в сфере ОСАГО. Второе место занял Приморский край с частотой страховых случаев 7,2%, а на третьем месте разместились Дагестан и Новосибирская область с показателями в 7% каждый. Средний показатель по России составляет 4,7%, а столичный регион – 5,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Президент РСА Евгений Уфимцев отмечает, что высокая частота страховых случаев в лидирующих по этому показателю регионах вызвана не только ростом интенсивности движения и недостатками дорожной инфраструктуры, такими как дефицит камер контроля, но и, что более существенно, массовым использованием мошеннических схем в ОСАГО. Особенно заметен рост подобных практик в Ингушетии и Новосибирской области, что требует усиленного внимания регуляторов и страховых компаний. В то же время, показатели Дагестана за последний год сократились на 1,5 п. п., хотя регион остается в числе лидеров по страховым случаям, что свидетельствует о продолжающихся проблемах с безопасностью дорожного движения и контролем страховок.

Анализ данных за предыдущий период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года также фиксировал Ингушетию на первом месте с частотой страховых случаев 9,4%, что было более чем в два раза выше среднероссийского уровня тех лет (4,3%). Дагестан в тот период занимал вторую строчку с показателем 6,6%, показывая снижение на 1,5 процентных пункта относительно предыдущего года. Такое положение дел указывает на устойчивую негативную тенденцию в республиках Северного Кавказа, где наблюдается высокая аварийность и распространённость необъективных выплат по ОСАГО.

Средняя частота страховых случаев по ОСАГО в России сохраняется в районе 4,6–4,7%, что намного ниже данных по Северному Кавказу. Среди крупных городов Москва занимает восьмое место по частоте страховых случаев (5,5%), что свидетельствует о более сбалансированной дорожной ситуации. Эксперты и страховые аналитики связывают это с более развитой системой контроля дорожного движения и меньшим числом мошеннических схем в столице. В целом статистика РСА ясно показывает, что высокий уровень страховых случаев в регионах-лидерах требует комплексных мер, включая борьбу с мошенничеством, жесткий контроль за соблюдением ПДД и культурой поведения за рулем, а также совершенствование дорожной инфраструктуры.

Станислав Маслаков