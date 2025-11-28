Зеленский обновил состав делегации Украины на переговорах с США

В состав украинской делегации на переговорах с США войдут начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Уже в ближайшее время состоятся встречи с американской стороной»,— сказал господин Зеленский в видеообращении.

Изначально в состав делегации входили девять человек, в том числе начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, руководитель украинской Службы внешней разведки Олег Иващенко, первый замглавы МИД Сергей Кислица, первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский, замглавы СБУ Александр Поклад и советник руководителя офиса президента Александр Бевз.

Возглавлял украинскую делегацию бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Сегодня он написал заявление об отставке. Это произошло после обысков у господина Ермака, который упоминается в расследовании коррупционного скандала в сферах энергетики и обороны.

Президент США Дональд Трамп поручил провести встречу с представителями Украины министру армии Соединенных Штатов Дэну Дрисколлу. В Кремле сообщили, что сейчас Россия ведет переговоры по Украине только с США. На следующей неделе ожидается приезд в Москву американской делегации.