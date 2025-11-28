Песков: Россия сейчас ведет переговоры по Украине только с США

Россия получит информацию о согласованных пунктах плана урегулирования конфликта на Украине до приезда делегации США в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сейчас Россия ведет переговоры только с США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы получаем какие-то моменты, которые они (США.— “Ъ”) согласовывают»,— сказал господин Песков в эфире Первого канала. По словам представителя Кремля, Москва сейчас не принимает во внимание позицию Евросоюза, который заявляет о необходимости присоединения к переговорам.

Визит американской делегации в Москву ожидается на следующей неделе. По информации The Telegraph, администрация США готова признать контроль России над Крымом и другими территориями под контролем России, чтобы заключить соглашение по Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что признание Вашингтоном Крыма, Донецкой и Луганской областей российской территорией станет одним из ключевых вопросов на переговорах по мирному плану президента США.

Подробности плана США по урегулированию на Украине — в материале «Ъ».