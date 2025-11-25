Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным в Москве

Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Стиву Уиткоффу провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Министр армии США Дэн Дрисколл проведет встречу с представителями Украины, добавил господин Трамп. По словам американского президента, в плане США по Украине осталось несколько пунктов, которые вызывают разногласия у сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«За последнюю неделю моя команда добилась огромного прогресса в прекращении войны между Россией и Украиной»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, первоначальный мирный план США из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон конфликта.

Первая редакция плана США из 28 пунктов, которую опубликовал Axios, предполагала отказ НАТО размещать войска на Украине, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими и сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. По информации Financial Times, после переговоров США и Украины в Женеве документ был сокращен до 19 пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Дональдом Трампом как можно скорее, чтобы завершить работу над соглашением, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

О развитии ситуации — в материале «Ъ».