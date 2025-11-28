В Курганинске после капитального ремонта открыли поликлинику

В Курганинске завершили капитальный ремонт поликлиники в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В ходе работ полностью обновили кровлю, инженерные коммуникации и внутреннюю отделку помещений, а также благоустроили прилегающую территорию. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Евгений Филиппов отметил, что пациенты теперь смогут получать медицинскую помощь в современных и комфортных условиях.

В 2025 году по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» обновили три поликлиники – в Курганинске и станицах Васюринской и Калининской. До конца 2030 года планируется капитально отремонтировать еще 38 медицинских учреждений края.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Центральный аппарат ФАС России начал внеплановые проверки компаний в Краснодарском крае и Республике Адыгея по подозрению в картельном сговоре при участии в торгах. Под проверку попали четыре организации: ООО «Альянс Мед», ООО «БНК», ООО «Медтехника Групп» и ООО «Стоматторг Групп». Антимонопольщики подозревают их в нарушении конкуренции при участии в торгах на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования для государственных учреждений здравоохранения.

Анна Гречко