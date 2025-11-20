ФАС проводит проверки картельных сговоров в сфере медзакупок на Кубани

Центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы России начал внеплановые проверки компаний в Краснодарском крае и Республике Адыгея по подозрению в картельном сговоре при участии в торгах. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по региону.

Под проверку попали четыре организации: ООО «Альянс Мед», ООО «БНК», ООО «Медтехника Групп» и ООО «Стоматторг Групп». Антимонопольщики подозревают их в нарушении конкуренции при участии в торгах на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования для государственных учреждений здравоохранения.

Торги проводились для обеспечения нужд медучреждений шести регионов: республик Адыгея, Крым, Северная Осетия — Алания, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской области.

Сотрудники ФАС приступили к осмотру территорий и помещений проверяемых фирм, копированию необходимых документов и информации. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех проверочных мероприятий и анализа собранных материалов.

Алина Зорина