Пять самолетов, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы

Пять самолетов, направлявшиеся в Сочи, отправились на запасные аэродромы в Минеральные воды из-за введенных ранее ограничений на работу авиагавани. Сейчас аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения на работу авиагавани города-курорта ввели около 05:39 мск. Это было необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы аэропорта Сочи, сейчас задержаны вылеты 18 рейсов. Авиакомпании должны сегодня наладить расписание.

Ранее в Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА, на территории города работали системы отражения беспилотных летательных аппаратов, звучала сирена. Глава города Андрей Прошунин также призывал жителей не отпускать своих детей на занятия в детские сады, школы и другие учебные заведения, несмотря на то, что они продолжали работать.

Спустя три часа тревогу по БПЛА на территории города-курорта отменили. Сейчас, по словам Андрея Прошунина, опасности для жителей и гостей Сочи нет. В случае обнаружения подозрительных предметов гражданам необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

Алина Зорина