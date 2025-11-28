В аэропортах Краснодара и Сочи ввели ограничения на полеты

В аэропортах Краснодара и Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщают пресс-службы авиагавань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ограничения на работу двух терминалов ввели для обеспечения безопасности полетов. Службы аэропортов готовы к работе после их отмены.

Авиакомпании уведомят пассажиров обо всех изменениях. Актуальную информацию люди могут узнать на онлайн-табло каждого аэропорта, а также в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

Кроме того, представители аэропорта Краснодара напоминают, что согласно действующему регламенту, прием и выпуск самолетов производится только в период с 09:00 до 19:00 мск.

«Ъ-Кубань» писал, что в Сочи работают системы отражения атаки беспилотных летательных аппаратов. Ранее на территории города объявили угрозу атаки БПЛА. Все службы города-курорта приведены в состояние максимальной готовности. Их действия координирует оперативный штаб Сочи. Глава города Андрей Прошунин также призвал местных жителей не отпускать детей на занятия в детские сады, школы, колледжи и университеты до отмены угрозы атаки БПЛА.

Алина Зорина