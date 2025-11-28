В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников

Спустя три часа в Сочи отменили тревогу по БПЛА. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

На территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотников в 06:24 28 ноября. В городе прозвучали сирены, а глава курорта порекомендовал родителям не отправлять детей на занятия в школы и детские сады до отмены тревоги.

Режим угрозы сняли в 09:44. В настоящее время, по словам Андрея Прошунина, опасности для жителей и гостей города нет. В случае обнаружения подозрительных предметов сочинцам необходимо отойти на безопасное расстояние и обратиться в 112.

София Моисеенко