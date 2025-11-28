Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 29–30 ноября
13 ноября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых романтический триллер «Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном в главных ролях и биографическая драма «Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
- Режиссер: Тодд Комарники
- В ролях: Йонас Дасслер, Аугуст Диль, Дэвид Джонссон, Филеас Хейблом, Флула Борг, Мориц Бляйбтрой
- Жанр: триллер, драма, история, биография / Ирландия, Бельгия, США / 132 мин.
- В прокате: с 27 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Йонас Дасслер очень старается очеловечить своего Бонхёффера, но тот с первого до последнего кадра остается неумолимо идеальным, хотя у прототипа были и слабости, и ошибки. И именно это делало его настоящим героем, которого трудно разглядеть в паточном образе на экране».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дело житийное».
Умри, моя любовь
- Режиссер: Линн Рэмси
- В ролях: Дженнифер Лоуренс, Роберт Паттинсон, Сисси Спейсек, Ник Нолти, Лакит Стэнфилд, Кеннеди Колдервуд
- Жанр: триллер, драма / Великобритания, Канада, США / 119 мин.
- В прокате: с 27 ноября
Кинокритик Андрей Плахов: «Режиссер спускает с цепи Дженнифер Лоуренс, позволяя ей упиваться собственным нарциссизмом. Талант актрисы, не поддержанный драматургией и режиссурой, расходуется непродуктивно. Даже акт сожжения недописанного романа — лишь дань недодуманной и недоделанной писательской линии. В результате поведение героини, которая "просто бесится", начинает в какой-то момент напоминать заезженную пластинку».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Убой-баба».
Письмо Деду Морозу
- Режиссер: Кирилл Кузин
- В ролях: Антон Филипенко, Наталия Орейро, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Константин Каримов
- Жанр: комедия / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 27 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Говорить о "Письме Деду Морозу" как о фильме не совсем правильно. Это, конечно, не кино, а контент, главная цель производства которого заработать на ностальгии, мемах и необходимости как-то развлекать детей в выходные и каникулы, когда на улице уже холодно».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Здравствуй, Орейро, Новый год».
Астронавт
- Режиссер: Джессика Варлей
- В ролях: Кейт Мара, Лоренс Фишберн, Гэбриел Луна, Ивана Миличевич, Мейси Грэй, Реза Диако
- Жанр: ужасы, фантастика, триллер / США / 90 мин.
- Слоган: «Она вернулась на Землю не одна»
- В прокате: с 27 ноября
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Женщина-астронавт Сэм Уокер прибывает на Землю после своего первого космического путешествия. Ее находят в поврежденной капсуле в Атлантическом океане, после чего помещают под наблюдение из-за подозрений, что вместе с ней из космоса проникла внеземная жизни».
Побег из плена
- Режиссер: Луис Мэндилор
- В ролях: Скотт Эдкинс, Питер Синкода, Майкл Копон, Дональд Серроне, Габби Гарсиа, Майкл Рене Уолтон
- Жанр: боевик, военный, история / Филиппины, США / 112 мин.
- В прокате: с 27 ноября
Кинопрокатчик «ПилотКино»: «Апрель 1942 года, Филиппины. Во время боевого задания самолет офицера британских ВВС Джеймса Райта сбивают над Батааном. Джеймс катапультируется, но попадает в плен к японцам, которые контролируют полуостров. Оказавшись в лагере для военнопленных, он узнает, что многих узников впоследствии отправляют на печально известный Батаанский марш смерти, выжить в котором практически невозможно. Но перед отправкой командующий лагерем Бэндзиро Ито заставляет пленных участвовать в жестоких смертельных боях. Райт, в совершенстве владеющий боевыми искусствами, становится последней надеждой для своих товарищей».
Сущность
- Режиссер: Дилан Саузерн
- В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Дэвид Тьюлис, Сэм Спруэлл, Джесси Кейв, Лео Билл, Винетт Робинсон
- Жанр: ужасы, драма / Великобритания / 98 мин.
- В прокате: с 20 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «В чем-чем, а в отсутствии профессионализма Камбербэтча не упрекнешь, страдает он на все уплаченные зрителями деньги, однако все, что он делает, так и остается рядом качественно исполненных актерских этюдов, за которыми не чувствуется настоящих эмоций. Да и фильму в целом не хватает драматического заряда на полнометражную дистанцию…»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Какие перышки, какой заскок».
Авиатор
- Режиссер: Егор Кончаловский
- В ролях: Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Константин Хабенский, Илья Коробко, Ирина Пегова
- Жанр: фантастика, драма / Россия / 116 мин.
- Слоган: «История одного полета»
- В прокате: с 20 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Собственно, именно любовная линия и треугольник Гейгер—Анастасия—Платонов и выходят в фильме на первый план. Остальные темы — жизнь, смерть, бессмертие, покаяние, ход времени, место человека в истории — скорее заявлены, чем внятно реализованы: для этого авторам не хватает ни глубины, ни даже технического мастерства. Все в фильме кажется стерильным и плоским…».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Леденящие двадцатые».
Сентиментальная ценность
- Режиссер: Йоаким Триер
- В ролях: Ренате Реинсве, Стеллан Скарсгард, Инга Ибсдоттер Лиллеос, Эль Фаннинг, Андерс Даниельсен Ли, Еспер Кристенсен
- Жанр: драма, комедия / Норвегия, Германия, Дания, Франция, Швеция, Великобритания / 132 мин.
- В прокате: с 20 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Сентиментальная ценность" состоит из знакомых элементов: отсутствующие отцы и брошенные дети, семейные травмы, уходящие корнями в глубь десятилетий, психологические раны, вроде бы затянувшиеся, но готовые открыться при первом неосторожном касании».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дом с примирениями».
Я бы тебя пнула, если бы могла
- Режиссер: Мэри Бронштейн
- В ролях: Роуз Бирн, Дилейни Куинн, Конан О’Брайен, Даниэль Макдональд, Кристиан Слэйтер, Раким Роки
- Жанр: драма, комедия / США / 113 мин.
- В прокате: с 20 ноября
Кинопрокатчик «Вольга»: «Линда испытывает трудности из-за загадочной болезни дочери. Поскольку ее муж работает на морском судне и часто отсутствует, Линда вынуждена в одиночку ухаживать за ребенком, который питается через зонд. Лечение девочки курирует врач, который критикует Линду за пропуски медицинских процедур и посещений. Несмотря на любовь к дочери, Линда не справляется с большим количеством обязанностей. Дополнительное напряжение создает появившаяся большая дыра в потолке их квартиры, которая приводит к протечке. В результате мать с дочерью вынуждены переехать в недорогой мотель на неопределённый срок в ожидании ремонта».
Обитель
- Режиссер: Джеймс ДеМонако
- В ролях: Пит Дэвидсон, Джон Гловер, Магга, Адам Кантор, Брюс Олтмен, Дениз Бюрс
- Жанр: ужасы, триллер / США / 95 мин.
- Слоган: «Сюда приходят умирать»
- В прокате: с 20 ноября
Кинопрокатчик «Global Film»: «Макс устраивается работать смотрителем в дом престарелых. На этой нехитрой, казалось бы, работе он сталкивается с очень странными вещами. По мере того как растут его подозрения, он раскрывает леденящую душу тайну, которая может стоить ему жизни».