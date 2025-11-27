Денис Паслер выступил против запрета самокатов в Екатеринбурге

Предложения о введении запрета на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Екатеринбурге являются «неправильным» решением, заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер на пресс-конференции. «Сегодня самокаты, завтра появится новая техника, все ограничить вряд ли возможно. Нужно думать о системной и организованной работе»,— призвал глава региона.

Господин Паслер отметил, что ограничение скорости или запрет на передвижение СИМ возможен в центре Екатеринбурга. «Город большой, можно уехать куда-нибудь далеко и там нет опасности для жителей. Если уехать по ул. Ленина за УПИ дальше, там нет такого движения и рисков, почему бы не ездить. Но по ул. Вайнера или набережной в самом центре, здесь с учетом активного движения туристов и жителей можно думать эту тему, если ограничения и другие меры не способствуют безопасности»,— подчеркнул губернатор.

Ранее, в октябре, против запрета электросамокатов выступил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Градоначальник пояснил, что ограничения приведут к росту спроса на другие виды СИМ. «В Перми исчезли самокаты, появились электровелосипеды — а это более травмоопасный вид индивидуальной мобильности»,— сказал господин Орлов.

Кикшеринговые сервисы «МТС Юрент», «Яндекс Go» и Whoosh, которые предоставляют услуги по аренде СИМ в Екатеринбурге, сообщили об открытии сезона 2025 года в марте. Общее число электросамокатов компаний в городе превысило 16,5 тыс. единиц. В начале ноября сервисы заявили о прекращении аренды СИМ до весны 2026 года.

Василий Алексеев