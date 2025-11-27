Экс-президент Перу Педро Кастильо получил 11 лет за попытку переворота

Верховный суд Перу приговорил бывшего президента страны Педро Кастильо к 11 годам, пяти месяцам и 15 дням тюремного заключения, передает Agence France-Presse.

Педро Кастильо занимал пост президента Перу с 28 июля 2021 года по 7 декабря 2022-го. Суд признал его виновным в мятеже и попытке госпереворота из-за его распоряжения распустить парламент страны, которое он сделал в последний день своего правления. Спустя несколько часов после приказа президенту объявили импичмент и задержали его вместе с женой и детьми. Помимо прочего, перед арестом Педро Кастильо объявил о планах провести масштабные политические изменения в стране и созвал новое чрезвычайное правительство.

Пост Педро Кастильо заняла Дина Болуарте, которая была отстранена от должности президента в ночь с 9 на 10 октября 2025 года в ходе импичмента. Суд обвинил Дину Болуарте в том, что в 2023-м она оставила президентский пост на две недели и не уведомила об этом Конгресс. Ей также предъявлены обвинения в коррупции. С 10 октября президентом Перу стал Хосе Хери.

Вчера в Перу к 14 годам тюрьмы был приговорен другой бывший президент страны — Мартин Вискарра, который занимал этот пост с 23 марта 2018 года по 9 ноября 2020-го. Суд признал его виновным в получении взяток.