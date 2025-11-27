Террориста зафиксировал модем

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела Игната Кузина, получившего 27 ноября пожизненный срок за теракт, в результате которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил Ярослав Москалик. Генерал-лейтенант, отвечавший за разработку спецопераций, стал жертвой агента Службы безопасности Украины (СБУ). «Мы занимаемся плохими дядями и устраняем их»,— говорил ему организатор преступления, совершенного со второй попытки. В первый раз из-за разрядившегося аккумулятора сигнал на дистанционный подрыв не прошел.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд в Москве по требованию гособвинителя из Генпрокуратуры 27 ноября признал Игната Кузина виновным в теракте, участии в террористическом сообществе и других тяжких преступлениях.

Целью этого сообщества, созданного на Украине, как установил Следственный комитет России (СКР), являлось физическое уничтожение офицеров Генштаба, в том числе генерала Москалика, и, как следствие, устрашение граждан России, с тем чтобы они отказались от поддержки специальной военной операции (СВО). Преступная организация, по версии следствия, была создана неустановленными лицами, очевидно, вскоре после начала СВО.

Один из ее участников, называвший себя Вадимом и отвечавший за организацию конкретных акций, в конце августа 2023 года вышел на гражданина России Игната Кузина, уроженца Черкесска, с 1994 года проживавшего в Сумах. Гражданство Украины он не получал, а из российского не выходил.

По словам террориста, живя в Сумах, он испытывал серьезные финансовые трудности и был готов на любую работу. Вадим сообщил, что поможет Игнату Кузину, если он отправится в Россию и выполнит задание — сделает закладки, проведет наблюдение за интересующими его автомобилями и людьми. Встреча была единственной, но Игнат Кузин, по его словам, сразу понял, что имеет дело с представителем СБУ. «Мы занимаемся плохими дядями и устраняем их,— говорил тот.— Занимаемся взрывами, стреляем и научим тебя все это делать».

Игнату Кузину предложили «зарплату» $1 тыс. ежемесячно, объяснив, что все контакты должны вестись по мессенджерам Telegram и WhatsApp. В сентябре 2023 года, получив от куратора координаты тайника, откуда он забрал на дорожные расходы $800 и 30 тыс. руб., Игнат Кузин на рейсовом автобусе Киев—Москва добрался до России. Оформил карту в Сбербанке, на которую ему раз в месяц переводили 50–60 тыс. руб. Снимал номер в дешевой гостинице, квартиру в Москве и летний домик в области, периодически связываясь с Вадимом. Всего, по подсчетам обвинения, на подготовку теракта было потрачено 953 тыс. руб.

Сам Игнат Кузин отметил, что сначала он в свою миссию не был посвящен. Но осенью 2024 года террористы определились с целью — ею стал генерал-лейтенант Москалик, проживавший с семьей в служебной квартире в Балашихе.

Организатор теракта прислал Кузину фотографию генерала, но снимок был плохого качества и сделан зимой — головной убор закрывал лицо. Поэтому следить террористу вначале пришлось за личной машиной Ярослава Москалика Skoda Kodiaq, а потом уже и за мужчиной, который ее использовал.

В начале сентября 2024 года, выполняя указание Вадима и используя полученные от него данные, Игнат Кузин приехал к дому 2 по бульвару Нестерова, где была припаркована личная машина генерала.

24 ноября того же года Игнат Кузин арендовал за 60 тыс. руб. квартиру в этом доме, из окон и с балкона которой следил за автомобилем Ярослава Москалика. Последний нечасто пользовался личной машиной — его возил на служебной персональный водитель, поэтому слежка дала результаты не сразу.

План того, как именно убить генерала, у злоумышленников, по данным СКР, сформировался только в январе-феврале 2025 года. Они решили взорвать генерала Москалика, используя для этого «бомбу на колесах». Подходящий автомобиль с кузовом универсал для размещения в нем взрывного устройства, Volkswagen Golf, Вадим нашел в интернете, а исполнитель теракта приобрел его за 400 тыс. руб. 13 февраля. Вначале машину подогнали поближе к дому, потом, 22 февраля, когда появилось место, террорист переставил ее к подъезду, где находилась квартира генерала.

Тем временем другие участники террористического сообщества, которых еще предстоит установить, где-то достали компоненты будущей бомбы — гексогенсодержащее взрывчатое вещество иностранного производства мощностью около 500 г в тротиловом эквиваленте; крепежные элементы в виде саморезов, болтов и гаек, которые решили использовать в качестве осколков; детонатор, а также систему видеонаблюдения с удаленным доступом. Все это было спрятано в тайнике, оборудованном под ямой с мусором в лесопарковой зоне Балашихи. Закладку Игнат Кузин нашел по координатам, отправленным Вадимом, а ее содержимое принес к себе домой на бульвар Нестерова.

В марте 2025 года Игнат Кузин установил в купленной по объявлению машине видеокамеру, которую подключил к аккумулятору и интернету. С того времени за генералом мог дистанционно наблюдать и Вадим. Исполнитель подробно рассказал в ходе следствия, как они проверяли взрывное устройство.

«Сигнал на детонатор дистанционно подавал Вадим, а я по его указанию поднес к детонатору спичку — и она загорелась, что означало его исправность»,— отметил фигурант.

Затем в квартире и салоне машины он по инструкциям Вадима собрал бомбу, поместив ее в коробку из-под обуви. СВУ и камера, по которой можно было следить за подъездом и будущей жертвой, имели удаленный доступ. По видеосвязи Вадим несколько раз проверил работу бомбы и камеры, а убедившись в их исправности, «санкционировал» атаку. 14 апреля 2025 года Игнат Кузин поместил в багажник Volkswagen взрывное устройство, оснащенное, согласно выводам экспертов, системой, позволяющей через интернет осуществлять его подрыв «путем подачи команды по радиоканалу».

Террорист, проверив работоспособность бомбы и системы видеонаблюдения, ранним утром следующего дня уехал на такси в аэропорт Внуково, откуда улетел в Стамбул.

Однако 19 апреля Вадим сообщил ему, что бомба не сработала и надо вернуться, чтобы «устранить неполадки».

В тот же день Игнат Кузин, установило следствие, прибыл в Балашиху. Забрав бомбу домой, он определил, что у нее разрядился аккумулятор.

22 апреля СВУ было снова проверено и возвращено на прежнее место, а Игнат Кузин опять улетел из России в Турцию.

В 10 часов 44 минуты 25 апреля 2025 года, когда генерал Москалик вышел из подъезда, неустановленный участник террористического сообщества дистанционно подорвал бомбу.

Смерть потерпевшего, по данным экспертов, наступила от минно-взрывной травмы.

Он сильно обгорел, а его голова и тело получили множественные осколочные ранения фрагментами деформированного металла, гвоздями, саморезами и прочим. Смертельным же оказалось ранение в сердце.

Жителям дома в результате теракта был причинен ущерб на сумму 1,3 млн руб.

Игната Кузина задержали уже через пару дней.

Он провел в Турции три дня, после чего организатор теракта прислал ему координаты «закладки» в Стамбуле. Там было свидетельство на возвращение на Украину с фотографией фигуранта, выписанное на фамилию его матери — Ткаченко. По нему он за наличные купил билет в Кишинев, однако на регистрацию рейса его не пустили. Тогда по совету Вадима он опять вернулся в Москву. Полицейские взяли Игната Кузина, когда он вышел из здания аэропорта.

О том, что произошло в Балашихе, по словам фигуранта, он точно не знал, так как по указанию Вадима сломал и выбросил в урну свой мобильник. Организатор же говорил ему, что собирается убить бывшего военного. При этом, разговаривая с Игнатом Кузиным по телефону, Вадим периодически переключал его на громкую связь, из чего террорист сделал вывод, что куратор был не один.

По данным “Ъ”, вина Игната Кузина подтверждалась не только его показаниями, но и вещдоками. Так, многочисленные отпечатки его пальцев остались в квартире, откуда велось наблюдение за жертвой и машиной.

Видеозаписи с камер наблюдения зафиксировали, как он садился в Volkswagen Golf. А на обломках модема на месте взрыва нашлись биологические следы. ДНК-экспертиза показала, что их оставил Игнат Кузин.

Террорист утверждал, что не хотел сам приводить в действие СВУ, отказался устанавливать бомбу под автомобиль генерала Москалика, а работая в колонии, постарается возместить ущерб, причиненный потерпевшим.

Поскольку никаких обстоятельств, смягчающих вину, в уголовном деле не оказалось, гособвинитель из Генпрокуратуры запросил для фигуранта пожизненный срок, который тот, после десяти лет в тюрьме, проведет в колонии особого режима. Осужденный также выплатит штраф в размере 2 млн руб.

Перед приговором Игнат Кузин попросил прощения у потерпевших — сына и вдовы Ярослава Москалика. Последние вряд ли его простят.

Лариса Москалик в последний раз разговаривала с супругом минут за 15 до взрыва. Вернувшись с дежурства домой, он сообщил ей по телефону, что собирается ненадолго отъехать по делам, а потом отправится на дачу.

Вскоре из множества сообщений в домовом чате она узнала о взрыве автомобиля во дворе, до супруга не дозвонилась и вернулась в Балашиху, где и узнала о трагедии.

