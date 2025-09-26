Полкило взрывчатки для генерала

Как стало известно “Ъ”, для теракта в отношении генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, входившего в Минскую группу по урегулированию конфликта на Украине, агент Службы безопасности Украины (СБУ) использовал бомбу, эквивалентную по мощности 500 г тротила. Взрыв был произведен дистанционно. Сейчас материалы дела Игната Кузина, обвиняемого Следственным комитетом России (СКР) в подготовке этого преступления, находятся на утверждении в Генпрокуратуре.

Задержание сотрудниками ФСБ Игната Кузина

Фото: РИА Новости Задержание сотрудниками ФСБ Игната Кузина

Фото: РИА Новости

Обвиняемый уроженец Сум Игнат Кузин, его адвокат и представители потерпевших закончили ознакомление с материалами уголовного дела о теракте, совершенном 25 апреля этого года в подмосковной Балашихе. Затем дело, занимающее вместе с обвинительным заключением 14 томов, было направлено на утверждение первому заместителю генпрокурора Анатолию Разинкину, курирующему следствие в центральных аппаратах СКР и МВД. После того как он утвердит итоги расследования, дело поступит во Второй западный окружной военный суд в Москве для рассмотрения по существу. Пока же Игнат Кузин находится под арестом Басманного райсуда. Избранную, а потом не раз продленную меру пресечения террорист не обжаловал.

Управление по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления СКР обвиняет Игната Кузина в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств).

По данным, которые следствию помогли собрать сотрудники ФСБ и МВД, Игнат Кузин, еще в начале 2023 года завербованный сотрудниками Службы безопасности Украины, осенью того же года переехал в Россию, обосновавшись в столичном регионе.

Около года ему не поступало каких-либо заданий, однако в ноябре 2024-го куратор из СБУ приказал ему установить наблюдение за генерал-лейтенантом Москаликом. Тот являлся заместителем начальника оперативного управления Генштаба, разрабатывающего операции на Украине, а ранее входил в Минскую группу по урегулированию конфликта в этой стране.

Игнату Кузину удалось снять квартиру не только в доме на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал генерал, но даже в одном с ним подъезде, что облегчило наблюдение за будущей жертвой. Примерно за месяц до теракта Игнат Кузин получил от заказчиков преступления координаты тайника, из которого он забрал взрывчатку, использованную для создания бомбы. Ее злоумышленник разместил в машине Volkswagen Golf, на которой ездил сам и которую парковал у дома.

23 апреля 2025 года Игнат Кузин покинул съемное жилье, а затем и Россию. А утром 25 апреля во дворе дома прогремел взрыв, убивший генерала.

Бомба, мощность которой определили в полкило тротила, была приведена в действие дистанционно — исполнители наблюдали за жертвой с помощью видеокамеры, оставленной в иномарке.

Игната Кузина, который улетел в Турцию, по просьбе России задержали и отправили обратно. На допросе он полностью признал свою вину, рассказав обо всех обстоятельствах подготовки преступления. Ему, как и другим исполнителям преступлений, которых в спецслужбах называют одноразовыми террористами, в СБУ обещали крупную сумму (порядка $20 тыс.) и новые документы, по которым он сможет жить в одной из стран Евросоюза. Потом исполнителя просто кинули.

По предъявленным обвинениям Игнату Кузину грозит пожизненный срок, но суд, возможно, учтет его активное сотрудничество со следствием. Кроме того, ему придется возместить многомиллионный ущерб: от взрыва пострадало имущество, прежде всего машины и окна, двух десятков жителей дома на бульваре Нестерова. Сообщников Игната Кузина устанавливают следствие и спецслужбы в рамках основного дела о теракте, из которого и было выделено производство в его отношении.

Николай Сергеев