Новый паспорт и $18 тыс. за убийство

Уроженец Ставрополья Игнат Кузин полностью признал свою вину в теракте, жертвой которого в апреле этого года стал замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Действовал подсудимый по заданию СБУ, за совершенное преступление ему пообещали $18 тыс. и новые документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игнат Кузин полностью признал вину в совершении теракта

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Игнат Кузин полностью признал вину в совершении теракта

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Во 2-м Западном окружном военном суде стартовал процесс по делу выходца с Украины Игната Кузина. На первом заседании подсудимый держался спокойно, однако отвечать на вопросы журналистов перед началом слушания не стал.

В суде выяснилось, что обвиняемый родился в 1983 году в Черкесске (Ставропольский край). Позже перебрался в Сумскую область Украины, где окончил ПТУ-1 по специальности «электромонтер».

Узнать подробности преступления у представителей СМИ в суде не получилось. Судья закрыл слушания, причем не по просьбе гособвинения в связи с наличием в деле материалов, содержащих гостайну, как это чаще всего бывает на подобных процессах. На этот раз с соответствующим ходатайством обратились потерпевшие — родные погибшего. Они заявили, что опасаются разглашения их личных данных, поскольку это может угрожать их жизни и здоровью.

Теракт против генерала был совершен 25 апреля этого года в подмосковной Балашихе.

По данным СКР и ФСБ, Игнат Кузин был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины в начале 2023 года, перебрался в Россию осенью того же года и обосновался в столичном регионе. Некоторое время заданий ему не давали, но в ноябре 2024-го куратор из СБУ приказал ему установить наблюдение за генерал-лейтенантом Москаликом, заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба. До того генерал входил в Минскую группу по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Получив задание и адрес генерала, Кузин снял квартиру в том же доме на бульваре Нестерова в Балашихе, где жил военный, но в соседнем подъезде. Одновременно агент СБУ купил Volkswagen, который припарковал у входа в дом генерал-лейтенанта Москалика.

В машине Игнат Кузин установил взрывное устройство мощностью 500 г в тротиловом эквиваленте и видеокамеру.

По версии следствия, взрывчатку он взял из тайника, местоположение которого ему сообщил куратор. Последний, видимо, и привел дистанционно бомбу в действие, благодаря видеокамере улучив подходящий момент.

В результате взрыва генерал-лейтенант погиб на месте. Кузин улетел в Турцию, однако там был задержан и отправлен обратно в Россию. На первом же допросе он полностью признал свою вину, рассказав обо всех обстоятельствах подготовки преступления. Также он сообщил, что за убийство российского генерала в СБУ ему пообещали $18 тыс. и новые документы, по которым он сможет жить в одной из стран Евросоюза. В окончательной редакции обвинения Кузину инкриминировали террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Алексей Соковнин