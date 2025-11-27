Над Кубанью и Ростовской областью уничтожили украинские БПЛА

Дежурные расчеты ПВО в период с 8.30 до 12.00 мск перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа. Над территорией Краснодарского края были нейтрализованы два БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным военного ведомства, десять беспилотников сбили над Ростовской областью, четыре — над Тульской, один — над Воронежской, еще один — над акваторией Азовского моря.

В ночь на 27 ноября российская система ПВО отразила еще одну атаку БПЛА. Над Краснодарским краем и акваторией Черного моря ликвидировали семь беспилотников. В селе Николаевка Щербиновского района Кубани местные жители обнаружили обломки упавшего аппарата.

Анна Гречко