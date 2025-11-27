Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Обломки БПЛА нашли в Щербиновском районе Краснодарского края

В селе Николаевка Щербиновского района обнаружили фрагменты упавшего беспилотника. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным оперштаба, обломки БПЛА были найдены на спортивном стадионе. В настоящее время на месте работают экстренные службы. О пострадавших не сообщается.

Обломки беспилотника приземлились на территорию стадиона в ночь с 26 на 27 ноября. Этой же ночью фрагменты БПЛА повредили четыре частных дома и коммерческое помещение в Славянском районе Краснодарского края.

За ночь над Краснодарским краем сбили шесть беспилотников, о чем свидетельствует утренняя сводка Министерства обороны России.

София Моисеенко

