Над Кубанью и Черным морем за ночь сбили семь БПЛА

В течение прошедшей ночи над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря суммарно ликвидировали семь беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В период с 23:00 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено шесть беспилотников над Краснодарским краем и один над Черным морем. Всего за ночь над регионами России ликвидировали 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего сбили над Белгородской областью — 52, над Курской областью — 26 и над Самарской областью — 18.

«Ъ-Кубань» писал, что утром 27 ноября на территориях Сочи и Сириуса была объявлена угроза атаки беспилотников. Жителей и гостей Сочи просят отойти от окон и укрыться в ванной комнате, коридоре, туалете или кладовой. Не рекомендуется использовать автомобиль для укрытия или прятаться у стен домов.

Кроме того, аэропорт города-курорта временно приостановил прием и выпуск воздушных судов. По данным пресс-службы авиагавани Сочи, службы аэропорта готовы к возобновлению работы после снятия временных ограничений. Пассажиров проинформируют авиакомпании обо всех изменениях.

Алина Зорина