АвтоВАЗ вернется к пятидневной рабочей неделе с января

АвтоВАЗ планирует перейти с четырехдневной на пятидневную рабочую неделю с января 2026 года. В пресс-службе компании заявили, что со следующего года у нее «более высокий производственный план», передает ТАСС. В АвтоВАЗе заверили, что зарплата сотрудников «вернется к 100-процентным значениям» и никаких сокращений работников не предусмотрено.

АвтоВАЗ объединяет производственные площадки в Тольятти, Санкт-Петербурге, Ижевске и Аргуне. В 2022 году АвтоВАЗ три месяца работал по «четырехдневке» в условиях нехватки компонентов. В этом году компания сократила рабочую неделю с осени. В АвтоВАЗе это объясняли высокой ключевой ставкой и ужесточением требований к заемщикам по автокредитам.

По данным «Автостата», в прошлом месяце продажи новых Lada сократились на 25,8% в годовом выражении, до 33,3 тыс. машин. На этом фоне АвтоВАЗ предложил полумиллионные скидки на Lada.

О росте безработицы в России — в материале «Ъ FM» «Безработица переходит в скрытый режим».