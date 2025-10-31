Безработица переходит в скрытый режим

В России растет скрытая безработица. За три месяца число сотрудников, которые трудятся неполный день или сокращенную неделю, находятся в простое или ожидают увольнения, выросло в полтора раза и превысило 250 тыс. человек. Об этом пишут РБК со ссылкой на данные служб занятости. Чаще всего с этим сталкиваются в регионах и на крупных промышленных предприятиях. Например, в сентябре на заводе АвтоВАЗа в Самарской области был введен режим четырехдневной рабочей недели. На эту проблему власти обращали внимание еще летом. Президент Владимир Путин уточнял, что в начале года число таких работников приближалось к 100 тыс., а к августу — показатель удвоился.

Такая тенденция, вероятно, продолжится, что приведет к реальным увольнениям, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова: «Мы достаточно серьезно к этому относимся и полагаем, что это серьезный вызов для всех компаний, потому что объемы падают катастрофически. В некоторых отраслях этот показатель снизился до 80%. Терять персонал никто не хочет. Вообще тяжело не просто найти людей, а еще научить их работать. Бизнес старается, цепляется, что-то придумывает (отпуска, сокращенную неделю) и ищет любые способы минимизировать риски. Платить полноценную зарплату, когда нет доходов, никто не может себе позволить, но и отпустить людей тоже страшно. Все надеются, что вот-вот ситуация поменяется. Вызов есть. Уже сейчас поступают обращения от бизнеса, который вспоминает пандемию COVID-19 и говорит о том, что нужна какая-то помощь от государства, особенно для тех компаний, которые инвестировали, увеличили объемы, площади и сейчас столкнулись с таким резким падением.

К сожалению, сейчас это затрагивает практически любую сферу. Резервов нет, все исчерпано. Скорее всего, будет уже не скрытая безработица, а просто начнут людей увольнять».

С угрозой увольнения в октябре столкнулись 85 тыс. человек, что на 10 тыс. больше, чем в июле. Но чаще всего скрытая безработица проявляется в сокращении рабочих часов. В октябре в режиме неполного рабочего дня или недели находились свыше 130 тыс. человек. Как на тренд отреагирует экономика? Профессор Финансового университета Александр Сафонов уверен, что любая безработица приводит к негативным последствиям, но бить тревогу пока преждевременно: «У нас количество занятых в экономике на постоянной основе — 72-74 млн человек. Поэтому на этом фоне, конечно, такая цифра, как 260 тыс., это капля в море. В разные периоды количество лиц, относящихся у нас к скрытой безработице, варьировалось от значений 1,5 млн до 4 млн.

Для России вообще характерна такая тенденция — наличие так называемых административных отпусков, простоев по вине работодателя, введение неполного режима рабочего времени.

Это происходит даже тогда, когда темпы экономического роста достаточно оптимистичные. Это просто специфика Российской Федерации с точки зрения действий работодателей на рынке труда: они не прибегают к увольнениям, а вытесняют сотрудников, чтобы не платить выходные пособия, вот через такие механизмы.

При этом у любой безработицы есть такой негативный эффект — люди, которые в ней находятся, не производят продукт, то есть не участвуют в создании ВВП. Таким образом, он снижается. Люди, которые не работают, не получают доходы, не являются потребителями, соответственно, тоже не стимулируют развитие экономики. В то же время семьи начинают нуждаться в социальной помощи, а это дополнительные расходы бюджетной системы».

Между тем, как считают в Росстате, число безработных остается стабильным. За последние три месяца — их чуть больше 1,5 млн человек. При этом в Минтруде не ожидают, что уровень безработицы превысит 2,5% в ближайшие годы.

Анна Кулецкая