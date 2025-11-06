Столкнувшийся с падением продаж АвтоВАЗ предложил полумиллионные скидки на Lada

АО «АвтоВАЗ», столкнувшееся со снижением продаж, объявило о скидках до 550 тыс. руб. на модель Lada Aura. Соответствующая информация появилась на сайте компании.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Такой дисконт можно получить при покупке Lada Aura в кредит, оформлении в лизинг или при при сдаче подержанного автомобиля в рамках механизма трейд-ин.

По данным «Автостата», в прошлом месяце продажи новых Lada сократились на 25,8% в годовом выражении, до 33,3 тыс. машин. Предприятие до конца 2025 года сохранит четырехдневную рабочую неделю. Решение должно помочь избежать избыточных запасов автомобилей Lada.

Кроме того, власти Самарской области продлили АвтоВАЗу налоговые льготы, позволяющие предприятию не платить налог на прибыль до конца 2028 года. Решение приняли в Самарской губернской думе для поддержки компаний, участвующих в специальных инвестиционных контрактах.

Сабрина Самедова