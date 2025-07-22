Живем одним днем

АвтоВАЗ в конце сентября может перейти на четырехдневную рабочую неделю, что позволит сократить производство и оптимизировать расходы. В 2022 году компания работала в таком режиме три месяца в условиях нехватки компонентов. И в этот раз такой режим работы может сохраниться надолго, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Переход на четырехдневную рабочую неделю позволит АвтоВАЗу избежать расходов, связанных с избыточными складскими запасами машин, снизить закупки комплектующих и оптимизировать расходы на оплату труда, оценивает старший аналитик «Эйлер» Владимир Беспалов. Но, по его словам, влияние на рентабельность будет ограниченным из-за необходимости выполнения социальных обязательств и увеличения доли постоянных расходов в структуре издержек из-за снижения продаж.

АвтоВАЗ в начале осени рассмотрит возможность введения режима четырехдневной рабочей недели с 29 сентября.

Компания отметила, что на рынок влияют высокая ключевая ставка, ужесточение требований к заемщикам по автокредитам и стоки автомобилей иностранных брендов, которые АвтоВАЗ оценивает в 400 тыс. штук. И, как указывает производитель, импортные бренды ведут политику ценового демпинга. В компании добавили, что решение о введении сокращенной рабочей недели принято по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов. АвтоВАЗ отметил, что предпринимает необходимые шаги для обеспечения стабильной работы и продолжит выполнение социальных обязательств в соответствии с коллективным договором.

АвтоВАЗ объединяет производственные площадки в Тольятти, Санкт-Петербурге, Ижевске и Аргуне. В 2024 году выпустил более 525 тыс. автомобилей. Утвержденный план на этот год — 500 тыс. машин. Но, говорил глава АвтоВАЗа Максим Соколов, программа будет пересмотрена из-за падения авторынка.

По данным «Автостата», по итогам первой половины 2025 года продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились на 26,3%, до 530,37 тыс. штук, бренда Lada — на 25%, до 155,48 тыс. штук.

Директор, руководитель автомобильной практики «Технологии доверия» Виктория Синичкина говорит, что переход на четырехдневную рабочую неделю — в первую очередь инструмент сокращения производства и предложения в ответ на падение спроса и усиление конкуренции со стоком импортных автомобилей. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting считает, что проработать в сокращенном режиме АвтоВАЗ может довольно долго, учитывая размер стоков. В 2022 году, напоминает эксперт, компания работала четыре дня в неделю три месяца из-за дефицита компонентов. До конца 2025 года ситуация вряд ли существенно изменится и восстановления рынка и нормализации складских запасов стоит ожидать уже в 2026 году, считает господин Беспалов.

По словам директора «Автостата» Сергея Целикова, работать на склад возможно, если падение авторынка не было бы затяжным, как происходит сегодня. Остановка завода, продолжает эксперт,— крайне сложный процесс, и проще убрать из рабочего режима один день. Как отмечает господин Целиков, хотя в июле продажи новых машин в РФ могут вырасти до 110–115 тыс. штук, говорить о начале активного восстановления рынка преждевременно.

Сокращение рабочего режима допускают и другие производители техники, сталкивающиеся с падением продаж.

КамАЗ сообщал, что такое решение может быть принято в конце июля в зависимости от ситуации на рынке и количества заказов. Там отмечали, что рынок грузовиков России снижается почти на 60% и прогнозы экспертов до конца года не вселяют оптимизма. В «Ростсельмаше» сообщали “Ъ” о сокращении производственной программы и переносе ежегодного отпуска с сентября на июнь. В ГК «Кировский завод» (включает Петербургский тракторный завод) решение о рабочем режиме планировали принимать в конце июля (см. “Ъ” от 1 июля). В «Соллерс» (УАЗ, Sollers) заявили “Ъ”, что возможность введения сокращенной рабочей недели пока не рассматривают.

Источник “Ъ” в автомобильной отрасли отмечает, что сокращение рабочего времени — единственно возможный способ продолжить работу в «патовой ситуации, которая сложилась на рынке». «Здесь сошлось все: ставка ЦБ, недоступность кредитов и лизинга, стоки на рынке, падение платежеспособности потребителей. Если не будет мер поддержки спроса, которые переломят ситуацию, кризис в отрасли станет затяжным, причем абсолютно во всех сегментах транспортных средств»,— опасается он.

Анатолий Костырев