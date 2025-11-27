В Среднеуральске заключат новый контракт по очистным сооружениям в январе

Власти Среднеуральска в декабре объявят новый конкурс по поиску подрядчика для реконструкции очистных сооружений города и в январе заключат контракт на проведение работ по обновлению объекта, рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер на пресс-конференции. «Этот проект нужен, потому что и вода рядышком, и территория развивается, и жилищное строительство, и большой парк, который будет строиться в Среднеуральске. Там точно нужны очистные сооружения, мы их потихоньку обязательно реализуем»,— заверил глава региона.

Ранее, в сентябре, власти Среднеуральска объявили аукцион на проведение работ по обновлению очистных сооружений за 2 млрд 866 млн руб. На участие в конкурсе с 9 по 13 октября заявились четыре компании, которые предложили реконструировать объект за 2 млрд 837 млн руб, 2 млрд 737 млн руб., 2 млрд 564 млн руб. и 2 млрд 549 млн руб. В пятницу, 14 октября, управление ЖКХ Среднеуральска заключило контракт с компанией «Гиперион», однако в ноябре стороны расторгли его. Денис Паслер не стал пояснить, с чем было связано их решение.

Согласно описанию объекта закупки, подрядчик должен был обновить очистные сооружения 1951-1953 годов постройки, последняя реконструкция на которых проводилась в 1979 году. Предполагалось, до 1 сентября 2028 года компания увеличит производительность объекта с 6 тыс. до 15 тыс. куб. м очищенных сточных вод в сутки.

Власти Среднеуральска заявляют о планах обновить очистные сооружения с 2015 года. За это время в отставку ушли четыре главы города, однако работы на объекте так и не были начаты. Действующий мэр Среднеуральска Алексей Стасенок в своей предвыборной программе 2023 года отметил, что под его руководством реконструкция очистных сооружений будет начата и завершена. В разговоре с «Ъ-Урал» он заверил, что подрядчик приступит к работам в 2026 году.

Во вторник, 18 ноября, депутаты областного заксобрания приняли проект бюджета на 2026 год в первом чтении, в котором предусмотрены 2 млрд руб. на обновление очистных сооружений в Среднеуральске и Сысерти. Всего на два объекта в 2026-2028 годах планируется выделить 6 млрд руб. из регионального бюджета.

Василий Алексеев