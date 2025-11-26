Главные новости за 26 ноября. Кавказ

Проект по строительству гостиничного комплекса бизнес-класса в Кисловодске оценили почти в 2,8 млрд руб. Площадь нового комплекса — 16,8 тыс. кв. м. Это будет апарт-отель с 263 номерами, а также коворкингом, рестораном и детскими комнатами.

Арбитражный суд Ставропольского края передал в федеральную собственность защитное сооружение гражданской обороны площадью 158,4 кв. м в Невинномысске, которое с 1999 года числилось на балансе «Газпром трансгаз Ставрополь». Объект рассчитан на 150 человек и введен в эксплуатацию в ноябре 1984 года.

В Дагестане правоохранители выявили новые эпизоды по делу бывшего главы Дахадаевского района Джарулла Омарова, которого обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере). Следствие считает, что чиновник с 2013 по 2016 годы создал схему, с помощью которой незаконно завладевал имуществом муниципального предприятия и сельскохозяйственных кооперативов района.

В Ессентуках собственник намерен восстановить здание бывшей гостиницы «Метрополь» на ул. Интернациональной. Театральную площадь и ул. Интернациональную также ждет реконструкция — они вошли в проект комплексного развития городов-курортов до 2030 года.

После завершения строительства открылся крупнейший на Северном Кавказе логистический центр Ozon в Дагестане с объемом инвестиций более 14 млрд руб. Из общей суммы инвестиций 4,5 млрд руб. составили вложения Ozon в техническое оснащение и автоматизацию.

С 1 октября 2026 года в Ставропольском крае тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) вырастут на 22%, что гораздо выше, чем в других регионах России. Кроме Ставрополья, с 1 октября заметнее всего тарифы вырастут в Дагестане — на 19,7%, Тамбовской — на 17,5%, Тюменской областях — на 17,2% и Северной Осетии — на 16,3%.