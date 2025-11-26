На Ставрополье рост тарифов на ЖКУ станет самым ощутимым в России в 2026 году

С 1 октября 2026 года в Ставропольском крае тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) вырастут на 22%, что гораздо выше, чем в других регионах России. Соответствующая информация размещена на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом, повышение тарифов в 2026 году будет происходить в два этапа с 1 января — на 1,7% для всех регионов, а с 1 октября — на 8-22% в зависимости от конкретного региона.

Кроме Ставрополья, с 1 октября заметнее всего тарифы вырастут в Дагестане — на 19,7%, Тамбовской — на 17,5%, Тюменской областях — на 17,2% и Северной Осетии — на 16,3%.

Наименьший рост ожидается в Хакасии и Чукотском автономном округе — на 8%, Бурятии — на 8,9%, Кировской области — на 8,9% и в Сахалинской области — на 9%.

В Москве тарифы вырастут не более чем на 15%, а в Московской области — на 12,8%.

Наталья Белоштейн