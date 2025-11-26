«Газпром трансгаз Ставрополь» лишился убежища в пользу России

Арбитражный суд Ставропольского края передал в федеральную собственность защитное сооружение гражданской обороны площадью 158,4 кв. м в Невинномысске, которое с 1999 года числилось на балансе «Газпром трансгаз Ставрополь». Решение поддержал Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Росимущество Ставропольского края подало иск с требованием признать право государства на убежище в Невинномысске-7. Объект рассчитан на 150 человек и введён в эксплуатацию в ноябре 1984 года.

Ведомство ссылалось на постановление Верховного Совета от декабря 1991 года о разграничении государственной собственности. Согласно документу, защитные сооружения гражданской обороны принадлежат России.

«Газпром трансгаз Ставрополь» возражал против иска. Компания утверждала, что спорный объект учли при формировании уставного капитала РАО «Газпром» во время приватизации. По мнению ответчика, постановление 1991 года не распространяется на активы газового холдинга. Предприятие заявляло, что владеет имуществом с 1984 года, содержит его за собственный счет.

Суд установил, что убежище первоначально принадлежало предприятию «Нев. ЛПУмГ Мингазпром». При реорганизации газовой отрасли объект перешёл к «Кавказтрансгазу», который в 1999 году преобразовали в ООО «Кавказтрансгаз», а затем в «Газпром трансгаз Ставрополь».

Арбитраж выяснил, что сооружение включили в сводную ведомость защитных сооружений гражданской обороны по результатам инвентаризаций 2018 и 2024 годов. В документах МЧС объект числится под номером 914-27 как убежище по адресу: Ставропольский край, Невинномысск, улица Комбинатская, 16.

Объект внесён в реестр федерального имущества под номером В12280001179 с января 2009 года. Суд отметил, что спорное защитное сооружение построено в 1984 году — до принятия постановления о разграничении собственности, и относилось к государственной собственности.

Арбитраж указал, что согласно Государственной программе приватизации 1993 года защитные сооружения гражданской обороны не подлежат приватизации. В августе 2001 года предприятие заключило договор с Госкомимуществом России о принятии объекта на ответственное хранение и в безвозмездное пользование. Этот договор не расторгнут.

Суд отклонил довод ответчика об истечении срока исковой давности, поскольку объект фактически не выбывал из владения государства в силу своего специфического статуса.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу об обоснованности требований Росимущества и удовлетворил иск полностью.

Тат Гаспарян