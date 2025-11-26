В Дагестане заработал крупнейший логистический центр за 14 млрд рублей

После завершения строительства открылся крупнейший на Северном Кавказе логистический центр Ozon в Дагестане с объемом инвестиций более 14 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Проект реализован на территории индустриального парка «Тюбе» в Кумторкалинском районе, комплекс обещает кардинально изменить логистическую инфраструктуру региона и укрепить его статус важного узла электронной торговли.

Из общей суммы инвестиций 4,5 млрд руб. составили вложения Ozon в техническое оснащение и автоматизацию.

Первая очередь комплекса, занимающая 55 тыс. квадратных метров, уже способна обрабатывать до 180 тыс. заказов в сутки и хранить порядка 10 млн товарных позиций. После выхода на полную проектную мощность площадь объекта увеличится до 125 тыс. квадратных метров, увеличится и емкость хранения — до 30 млн товаров, а пропускная способность — до 900 тыс. заказов в сутки. В комплексе появится зона для крупногабаритных товаров, что расширит ассортимент складируемой продукции.

Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что благодаря комплексу регион получит около 1500 новых рабочих мест, в настоящее время на объекте трудятся свыше 300 сотрудников. Логистический центр имеет выгодное расположение с прямым выходом на основные автомобильные трассы юга России, что позволит существенно сократить сроки доставки товаров и повысить качество сервиса для местных покупателей и предпринимателей.

Строительство центра началось после подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году между республиканскими властями и руководством маркетплейса Ozon. Этот масштабный проект позиционировали важнейшим фактором развития электронной коммерции и поддержки местного бизнеса, а также увеличит налоговые поступления в регион. Открытие многофункционального логистического комплекса Ozon в Дагестане в руководстве республики расценивают как важный шаг к модернизации экономики Северного Кавказа и повышению конкурентоспособности региона на рынке онлайн-торговли.

Станислав Маслаков