В Дагестане следствие выявило новые эпизоды по делу экс-главы Дахадаевского района

В Дагестане правоохранители выявили новые эпизоды по делу бывшего главы Дахадаевского района Джарулла Омаров, которого обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Следствие считает, что чиновник с 2013 по 2016 годы создал схему, с помощью которой незаконно завладевал имуществом муниципального предприятия и сельскохозяйственных кооперативов района. Так, Джарулла Омаров дал указания руководителям хозяйств подготовить фальшивые документы об отказе от прав аренды на земельные участки общей площадью почти 2 га. Договоры расторгнуты, после чего заключены новые — с подконтрольным ему обществом. В дальнейшем подозреваемый оформил в собственность этого общества и членов своей семьи восемь объектов недвижимости. Причиненный ущерб составил свыше 200 млн руб.

Ранее «Ъ» писал, что расследованием дела Омарова занимается второй отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Дагестану.

Константин Соловьев