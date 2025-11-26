Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ессентуках восстановят здание бывшей гостиницы «Метрополь»

В Ессентуках собственник намерен восстановить здание бывшей гостиницы «Метрополь» на ул. Интернациональной. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

«Это архитектурная достопримечательность. Стены помнят начало XX века и постояльцев — известных деятелей культуры. Сейчас здание в частных руках, и владелец готов восстановить его с сохранением исторического облика»,— отметил глава региона.

Театральную площадь и ул. Интернациональную также ждет реконструкция — они вошли в проект комплексного развития городов-курортов до 2030 года.

Наталья Белоштейн

