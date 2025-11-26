Сийярто: венгерская MOL увеличила поставки нефти в Сербию в два раза

Венгерская нефтегазовая компания MOL удвоила поставки нефтепродуктов и горючего в Сербию после прекращения поставок из-за санкций США против сербской компании NIS. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, передает Reuters.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

По словам господина Сийярто, MOL в два раза увеличила поставки нефти в Сербию в ноябре, в декабре объем поставок планируют поднять в два с половиной раза. Он отметил, что сербские власти могут рассчитывать на поддержку Венгрии, особенно когда безопасность энергоснабжения страны под угрозой.

Министр обвинил Евросоюз в попытках сократить количество маршрутов поставок нефти в Венгрию с двух трубопроводов до одного. Он заявил, что такие действия поставят страну в «уязвимое положение».

25 ноября НПЗ компании NIS в городе Панчево, поставляющий 80% нефтепродуктов на сербский рынок, приостановил работу. Работа завода будет полностью остановлена через три дня, сообщал президент Сербии Александр Вучич, если OFAC не продлит специальную лицензию. Такая ситуация сложилась из-за ограничений, введенных США. Для снятия санкций с компании американская сторона потребовала полного выхода российских акционеров из NIS.

США ввели санкции против NIS в начале текущего года. Ограничения вступили в силу в октябре. «Газпром нефть» владеет 44,85% акций завода. 1 ноября глава Минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что российские владельцы NIS готовы продать долю третьей стороне.

В свою очередь, США сделали исключение для венгерской MOL, разрешив ей закупать нефть у российской компании ЛУКОЙЛ еще год — до 21 ноября 2026 года, писал Bloomberg. Для ЛУКОЙЛа это возможность сохранить отгрузки объемом 200–300 тыс. тонн в месяц.

