Сербский НПЗ входящей в «Газпром» компании NIS приостановил производство

Нефтеперерабатывающий завод сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая входит в «Газпром (MOEX: GAZP) нефть», приостановил производство, сообщил портал N1. По словам президента Сербии Александра Вучича, установки НПЗ перешли на теплую циркуляцию.

Если лицензия не будет продлена Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), то НПЗ полностью закроется через четыре дня, заявил господин Вучич. Остановка НПЗ будет означать, что Сербия начнет импортировать 100% нефтепродуктов из Румынии, Венгрии, Болгарии и Северной Македонии. Завод поставляет на рынок страны 80% нефтепродуктов, отмечают в издании Danas.

18 ноября в пресс-службе NIS сообщили, что компания направила в OFAC новый запрос на выдачу специальной лицензии, которая позволила бы компании работать во время переговоров о смене собственника. Такая просьба связана с требованием США о полном выходе российских акционеров из NIS для снятия санкций с компании.

14 ноября OFAC выдал компании лицензию сроком до 13 февраля 2026 года, которая одобряла переговоры акционеров и других заинтересованных сторон об изменении структуры собственности NIS.

США ввели санкции против NIS в начале 2025 года. Ограничения вступили в силу в октябре. «Газпром нефть» владеет 44,85% акций завода. 1 ноября глава Минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что российские владельцы NIS готовы продать долю третьей стороне.