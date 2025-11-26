Венгрия пообещала помочь Сербии с поставками нефти

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто завтра посетит Сербию. Он обсудит помощь Белграду на фоне проблем с поставками нефти из-за санкций против сербской NIS.

Господин Сийярто обвинил Евросоюз (ЕС) в попытках сократить количество маршрутов поставок нефти в Венгрию с двух трубопроводов до одного. По его словам, это поставит страну в «уязвимое положение». «Сербия — яркий пример. Когда санкции перекрыли их единственный трубопровод, они столкнулись с серьезными трудностями»,— привел слова министра представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.

Венгрия помогает Сербии и «обсудит детали этой поддержки» во время визита Петера Сийярто. Он считает, что «если страна полагается на один трубопровод, она становится крайне уязвимой».

США ввели санкции против NIS в начале года, они вступили в силу в октябре. В числе совладельцев НПЗ — «Газпром нефть» (44,85%) и власти Сербии (29,87%). США потребовали полного выхода российских акционеров из NIS, чтобы снять с нее ограничения. Минэнерго Сербии говорило о готовности российских владельцев NIS продать свою долю. На этой неделе Сербия попросила у США 50 дней на поиск покупателя. Вчера нефтеперерабатывающий завод NIS приостановил производство.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Санкции оставили НПЗ без нефти».