В Сербии заявили о готовности России передать контроль над NIS из-за санкций США

Российские владельцы мажоритарной доли в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) готовы передать контроль над компанией третьей стороне из-за американских санкций. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Госпожа Джедович-Ханданович сослалась на уведомление, отправленное в Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США. Акционеры из РФ запросили продления лицензии на работу на основе «переговоров с третьей стороной». «OFAС уже отреагировало определенными комментариями, и мы надеемся, что оно представит свою позицию в течение недели», — написала министр.

Крупными акционерами NIS числятся «Газпром нефть» (44,85%) и власти Сербии (29,87%). Еще 11,3% акций принадлежат АО «Интэлидженс», управляемому ООО «Газпром капитал». США внесли NIS в санкционный список в начале года, ограничения начали в октябре. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что США требуют полного вывода российского капитала из «Нефтяной индустрии Сербии». 15 октября Россия отклонила предложение господина Вучича продать свою долю.