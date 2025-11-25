Санкции оставили НПЗ без нефти

Единственный нефтезавод Сербии отрезали от поставок нефти из-за санкций США. Это произошло после того, как Хорватия прекратила сотрудничество с компанией NIS, которая владеет этим НПЗ. Поставки трубопроводной нефти заморозили в связи с отсутствием у сербской стороны лицензии Минфина США, уточнил хорватский оператор Jadranski naftovod. Остановка производства произошла на фоне спора вокруг прав на владение компанией NIS, основную долю в которой контролирует «Газпром». Американские санкции в отношении предприятия вступили в силу в октябре.

Прекращение работы НПЗ заставит Белград закупать нефтепродукты за рубежом, пишут сербские СМИ. Однако у властей есть антикризисный план на случай блэкаута, говорит собственный корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев: «СМИ сообщили о том, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Сербии в городе Панчево остановил свою работу из-за прекращения поставок нефти. Причина в американских санкциях в отношении главной энергетической компании Сербии — NIS, контрольный пакет акций которой принадлежит российским компаниям. Потом, правда, руководство самого НПЗ уточнило, что они начали подготовку к прекращению работы.

Общую картину того, что происходит сейчас в отношении НПЗ в Панчево, обрисовал сегодня президент Сербии Александр Вучич. Сначала он обратился с чрезвычайным посланием к нации из здания своей администрации, а потом провел и специальную пресс-конференцию, которая в основном была посвящена этим вопросам. НПЗ в Панчево может работать еще только четыре дня, у него хватит запасов до 29 ноября, поэтому он уже переведен в щадящий режим работы. Чем может завершиться эта ситуация? Все, по словам Вучича, зависит от того, продлят ли в США лицензию на продолжение работы, с этим запросом руководство Сербии уже обратилось к Штатам. Руководство страны позаботилось о том, чтобы ни холод, ни голод не грозили. У страны есть свои стратегические резервы и бензина, и мазута, и дизеля, которые, естественно, государство готово предоставить потребителям».

Между тем Сербия попросила у США еще 50 дней на поиск покупателя для российской доли в NIS. Президент страны Александр Вучич, в свою очередь, заверил, что Белград не будет национализировать компанию «ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра». На прошлой неделе Минэнерго Сербии заявляло, что российские владельцы согласились продать свою долю в NIS. При этом имя покупателя называть не стали. В ведомстве объяснили это тем, что пока переговоры не завершатся, «говорить об этом несерьезно».

Какие опции остаются у Сербии в условиях давления США? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с директором фонда Национальной энергетической безопасности Константином Симоновым: «Без согласования с американской стороной сербское правительство шагу ступить не сможет, несмотря на всю известную историю отношений между этими двумя странами. Понятно, что все равно они побегут в OFAC спрашивать разрешение, если, конечно, это не будет кто-то из близких к Соединенным Штатам покупателей. При этом почему-то так и не назвали, кто покупает компанию, сделку так и не запустили.

Это как раз может означать две вещи: либо недовольны американцы и не дают Сербии разрешение на эту сделку, либо недоволен "Газпром" как собственник NIS, а мы знаем, что контрольный пакет именно у "Газпрома".

Кстати, есть интрига, связанная с тем, что, как заявлял руководитель Сербии, пока подписано продление газового контракта на поставку в Сербию. Это, собственно, главный аргумент "Газпрома": если нормальный вариант будущего NIS не будет найден, то Сербия не может рассчитывать на поставки газа по комфортным ценам».

В начале этого года Минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и ее «дочек» и дал компании 45 дней для выхода из состава акционеров NIS. Однако впоследствии введение санкций откладывалось не менее восьми раз. Мощность НПЗ NIS составляет почти 5 млн тонн нефти в год, он примерно на 80% обеспечивает потребности Сербии в бензине и дизеле и более чем на 90% — в авиакеросине и мазуте.

Леонид Пастернак